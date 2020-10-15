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Власти Карабаха ограничили передвижение и выезд из региона

Власти Карабаха ограничили передвижение и выезд из региона
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввело ограничения на передвижение по региону и выезд из него, сообщил в фейсбуке президент НКР Араик Арутюнян.

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"В связи с положениями закона о военном положении я подписал указ о введении ограничений на свободное передвижение в Республике Арцах (армянское название НКР. - ИФ.), также введен особый режим для выезда граждан Арцаха из республики", - уточнил он.

Выезд ограничили для лиц призывного возраста. Покинуть регион они смогут только в особых случаях и по пропуску, выданному комендатурой.

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

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Нагорный Карабах Араик Арутюнян

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