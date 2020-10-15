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На МКС сочли похожим на трещину место утечки кислорода

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Так называемая царапина, обнаруженная в предполагаемом месте утечки воздуха на Международной космической станции, после очистки выглядит как трещина. Об этом сообщил находящийся на станции космонавт Анатолий Иванишин.

"После очистки стало больше похоже на трещину, а не царапину", - сказал Иванишин в четверг в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.

Ранее космонавты сообщили об обнаружении царапины в предполагаемом месте утечки воздуха в российском модуле "Звезда".

Обнаружить ее удалось помощью чайного пакетика. Космонавт Иван Вагнер отправил на Землю снимки на которых можно увидеть чаинки, скопившиеся в зоне царапины. Представитель ЦУП посоветовал заблокировать место утечки с помощью куска поролона размером в 5 мм и клейкой ленты для того, чтобы проверить, действительно ли утечка давления происходит здесь.

Об утечке воздуха на МКС сообщили 20 августа. Стало известно об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента МКС и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали наличия утечек воздуха.

24 августа гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По его словам, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Экипаж МКС 26-27 сентября был изолирован в российском сегменте станции для поиска источника утечки воздуха. Для работ им доступны модули "Заря", "Звезда", "Поиск", грузовой корабль "Прогресс МС-14" и пилотируемый "Союз МС-16".

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