Спикер парламента Киргизии отказался исполнять обязанности президента

Выборы главы государства могут пройти 17 января

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Киргизии Канат Исаев на его заседании в пятницу заявил, что отказывается брать на себя полномочия главы государства.

"В связи с отставкой президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, согласно Основному закону, полномочия главы государства переходят спикеру парламента. Хочу сегодня заявить, что я отказываюсь принимать полномочия и.о. президента", - сказал Исаев.

В свою очередь глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова заявила, что выборы президента Киргизии могут пройти 17 января. "Выборы президента назначает парламент, но они должны пройти в трехмесячный срок (с момента отставки главы государства), и состоятся в январе, ориентировочно, 17 января", - сказала она.

Глава ЦИК добавила, что новые парламентские выборы в стране могут пройти 20 декабря. Она напомнила, что 6 октября ЦИК признала недействительными итоги прошедших 4 октября выборов в парламент и должна была до 6 ноября определить новую дату.

В четверг президент Жээнбеков на фоне 10-дневных протестов в Бишкеке заявил, что покидает президентский пост, чтобы не допустить кровопролития в стране. После отставки президента, согласно Конституции, исполнение обязанностей главы государства было возложено на спикера парламента Исаева.

После этого новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что получил обязанности президента страны, так как спикер Исаев отказался от этих полномочий.

Отставки президента требовал новый премьер-министр Садыр Жапаров и его сторонники.

День отставки главы государства Жээнбеков практически совпал с днем его избрания на пост президента 15 октября 2017 года.