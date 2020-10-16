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Спикер парламента Киргизии отказался исполнять обязанности президента

Выборы главы государства могут пройти 17 января

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Киргизии Канат Исаев на его заседании в пятницу заявил, что отказывается брать на себя полномочия главы государства.

"В связи с отставкой президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, согласно Основному закону, полномочия главы государства переходят спикеру парламента. Хочу сегодня заявить, что я отказываюсь принимать полномочия и.о. президента", - сказал Исаев.

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В свою очередь глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова заявила, что выборы президента Киргизии могут пройти 17 января. "Выборы президента назначает парламент, но они должны пройти в трехмесячный срок (с момента отставки главы государства), и состоятся в январе, ориентировочно, 17 января", - сказала она.

Глава ЦИК добавила, что новые парламентские выборы в стране могут пройти 20 декабря. Она напомнила, что 6 октября ЦИК признала недействительными итоги прошедших 4 октября выборов в парламент и должна была до 6 ноября определить новую дату.

В четверг президент Жээнбеков на фоне 10-дневных протестов в Бишкеке заявил, что покидает президентский пост, чтобы не допустить кровопролития в стране. После отставки президента, согласно Конституции, исполнение обязанностей главы государства было возложено на спикера парламента Исаева.

После этого новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что получил обязанности президента страны, так как спикер Исаев отказался от этих полномочий.

Отставки президента требовал новый премьер-министр Садыр Жапаров и его сторонники.

День отставки главы государства Жээнбеков практически совпал с днем его избрания на пост президента 15 октября 2017 года.

Жээнбеков стал третьим по счету президентом, кто был вынужден сложить свои полномочия, но первым, кто это сделал добровольно, не допустив массовых выступлений оппозиции, как это было с Аскаром Акаевым в марте 2005 года и с Курманбеком Бакиевым в апреле 2010 года.

Еще два киргизских президента - Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев - покинули посты в оговоренные сроки, но полный конституционный срок отработал только Атамбаев. Отунбаева была временным президентом Киргизии, возглавившим республику в марте 2010 года, передавшим свои полномочия избранному в октябре 2011 года Атамбаеву.

Эксперты в Киргизии также отмечают, что все президенты республики покинули свой пост в возрасте 61 года.

Хроника 05 – 16 октября 2020 годаСмена власти в Киргизии
Киргизия Канат Исаев

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