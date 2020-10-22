В США пройдут финальные дебаты Трампа и Байдена перед выборами

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и его соперник - кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встретятся во втором и финальном раунде дебатов в Нэшвилле (штат Теннесси), сообщают американские СМИ.

Дебаты, координировать которые будет корреспондент NBC News Кристен Уэлке, пройдут в Университете Белмонт. Они стартуют в четверг в 21:00 по местному времени (04:00 пятницы по московскому времени) и продлятся 90 минут без перерывов на рекламу.

Эти дебаты - последний шанс для Трампа и Байдена выступить в поддержку своих кандидатур перед миллионами избирателей.

Основными темами дебатов будут пандемия коронавируса COVID-19, вопросы расового неравенства, климатические изменения, национальная безопасность и руководство страной.

Комиссия по президентским дебатам сообщила, что в определенные моменты микрофоны Трампа и Байдена будут выключать, так как во время предыдущих дебатов соперники перебивали друг друга.

В частности, микрофон одного кандидата будет отключен во время выступления другого, а также во время двухминутных ответов на каждую из шести тем дебатов. Кнопка отключения звука не будет задействована в открытой части дебатов, однако сам факт отключения микрофонов вызвал критику со стороны президента. "Отключение (микрофонов) - это очень нечестно", - заявил президент в среду, отправляясь из Белого дома на предвыборный митинг.

Как сообщает агентство Associated Press (AP), в связи с этим некоторые советники Трампа призывают его сменить тактику выступлений на дебатах на более выдержанную, позволяя Байдену больше говорить и тем самым попадать в неприятности из-за оплошностей и пробелов в речи. Однако неизвестно, прислушается ли действующий президент к советам.

"Некоторые люди считают, что надо позволить ему (Байдену - ИФ) говорить, потому что он теряет цепочку мыслей и не выражает их, - сказал Трамп на дискуссии в Белом доме в среду. - Но мы посмотрим, что произойдет".

Как сообщает издание The Hill, ссылаясь на американского политтехнолога и стратега Алекса Конанта, в ходе дебатов Трампу нужно будет назвать сторонникам окончательный аргумент в пользу того, почему он должен остаться на посту президента.

"Последние дебаты дают Трампу возможность представить финальный аргумент - почему он заслуживает (быть президентом - ИФ) еще четыре года и почему Байден будет плохим президентом", - сказал Конант.

По данным AP, Байден и его сторонники воспринимают подход Трампа к дебатам как попытку отвлечь жителей от пандемии коронавируса, ее экономических последствий и других кризисных ситуаций.

При этом самому Байдену, вероятно, придется защищать себя и своего сына Хантера от обвинений в коррупционной деятельности и связях с украинской компанией Burisma. В то же время кандидат в президенты сфокусируется на том, чтобы доказать, что Трамп непригоден для работы, поскольку подвел страну в период кризисов.

"Он знает, что люди хотят услышать, как мы собираемся помочь рабочим семьям прожить до конца месяца и оплачивать аренду, - заявила кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис. - Вот что заботит людей. Мне нравится в Джо Байдене как раз то, что он не болтает о детях других людей".

На данный момент Байден лидирует в большинстве опросов общественного мнения. Согласно результатам совместного опроса газеты The Guardian и компании Opinium Research, опубликованным 14 октября, Байден опережает Трампа по популярности на 17 процентных пунктов. Отдать свой голос за Байдена готовы 57% опрошенных американцев, тогда как 40% собираются поддержать нынешнего главу государства. Оставшиеся 3% либо пока не знают, за кого проголосуют, либо не поддерживают ни одного из этих двух кандидатов. Американский телеканал CNN ранее в этом месяце опубликовал опрос, который показал, что кандидат от демократов опережает Трампа на 16 процентных пунктов.

Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся 30 сентября. В ходе этого раунда Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебил оппонента 71 раз. Опросы ряда телеканалов по итогам дебатов свидетельствуют о том, что симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена, однако и Трампу удалось не потерять своих сторонников.

Вторые президентские дебаты, первоначально запланированные на 15 октября, были отменены после того, как Трамп отказался встречаться с соперником онлайн, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп был инфицирован коронавирусом. Его соперник - кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден - такое согласие дал.