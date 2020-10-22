Первые три белорусские IT-компании начали работать в Латвии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Латвии приступили к работе первые три белорусские IT-компании из тех 17, которые решили переехать после августовских событий и провели переговоры с Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР). Еще с 50 предприятиями переговоры продолжаются, сообщили в ЛАИР агентству BNS.

Первые три компании завели в Латвии банковские счета, нашли помещения и уладили формальности с переездом работников. Другие предприятия находятся на стадии развития. Создаются новые направления бизнеса, ведется поиск работников уже в Латвии. Первые 17 компаний планируют создать в Латвии более 1000 новых рабочих мест. По крайней мере половина предприятий раньше работали в Минском парке высоких технологий.

Как сообщил министр экономики Латвии Янис Витенбергс, впервые была создана специальная команда, которая быстро реагировала на ситуацию в Белоруссии и заинтересовала предприятия идеей переноса предприятий в Латвию.

ЛАИР начала регулярные контакты с белорусским IT-сектором в августе, когда бизнес начал задумываться о переезде из Белоруссии из-за политической нестабильности.

15 сентября сообщалось, что решение о переносе деятельности в Латвию приняли 12 белорусских компаний, которые представляют отрасль информационных и коммуникационных технологий и другие технологические отрасли, такие как "зеленая" энергетика.

Ранее 22 октября замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что на Украину в рамках проекта "IT Relocate Беларусь" переехали десятки белорусских IT-компаний.