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Киев сообщил о переезде десятков белорусских IT-компаний на Украину

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Десятки белорусских IT-компаний переехали на Украину благодаря проекту "IT Relocate Беларусь", которая реализуется командой Министерства цифровой трансформации при поддержке президента Владимира Зеленского, сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

"Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку и далее. Как отмечает источник AIN.UA, компания Wargaming перевезла в Украину сотни работников. Компания - разработчик всемирно известных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes", - написал он на своей странице в фейсбуке.

По его словам, еще одна белорусская IT-компания PandaDoc открывает свой офис в Киеве. Основатель Никита Микадо отмечает выгодные налоговые условия и действия правительства Украины в направлении поддержки IT-индустрии Белоруссии.

"Украина стремительно диджитализируется, становится мировым IT-хабом и создает комфортные условия для развития IT-индустрии. Украина готова предоставить белорусским специалистам возможности для работы по упрощенной системе оформления", - добавил Борняков.

Проект "IT Relocate Беларусь" предлагает 90 дней непрерывного пребывания в течение 180 дней без получения визы, среднюю заработную плату $2 тыс., 4G во всех крупных городах, больше 5,6 тыс. сервисных и технологических компаний, доступную аренду жилья и офиса.

Претензии Минска к Киеву

14 октября сообщалось, что в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван посол Украины Игорь Кизим.

Украинскому дипломату была вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь", который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства, заявили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела страны.

Киев на следующий день отверг обвинения Минска в недружественных действиях. "Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес-контакты все крепли", - говорилось в ответе спикера МИД Украины Екатерины Зеленко.

Александр Борняков Украина Белоруссия

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