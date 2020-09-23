Счета белорусской IT-компании PandaDoc разблокируют

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Счета минского офиса компании PandaDoc разблокируют, арест с них снят. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат компании Антон Гашинский в среду.

По словам Гашинского, он получил "постановление следователя о снятии ареста со счетов минского офиса компании PandaDoc"

При этом четыре топ-менеджера компании, главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап с начала сентября находятся в СИЗО. Как сообщалось, им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 209 УК ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размер). Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее основатель PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов.

PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами.