Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
на 23.09В России 1 122 241+6 431В мире 31 517 087+271 290

Счета белорусской IT-компании PandaDoc разблокируют

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Счета минского офиса компании PandaDoc разблокируют, арест с них снят. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат компании Антон Гашинский в среду.

По словам Гашинского, он получил "постановление следователя о снятии ареста со счетов минского офиса компании PandaDoc"

При этом четыре топ-менеджера компании, главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап с начала сентября находятся в СИЗО. Как сообщалось, им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 209 УК ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размер). Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее основатель PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов.

PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами.

Белоруссия PandaDoc

Новости по теме

Новости

Болгария вышлет двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

США ввели "киберсанкции" против шести россиян и семи компаний

Два моряка из РФ осуждены на 300 лет в Греции за перевозку нелегалов

Два моряка из РФ осуждены на 300 лет в Греции за перевозку нелегалов
Пандемия коронавируса

К правительству Австрии подан иск из-за COVID-19 на курорте в Тироле

К правительству Австрии подан иск из-за COVID-19 на курорте в Тироле

Власти Германии не признали Лукашенко президентом Белоруссии

Киев разработает санкции против онлайн-сервисов с российским контентом

Киев разработает санкции против онлайн-сервисов с российским контентом

Столкнувшееся с российским кораблем судно задержано властями Дании

Российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом в водах Дании

Навальный попал в больницу

Навальный планирует пройти курс физиотерапии после выписки

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');