Больше ста белорусских компаний задумались о переезде в Латвию

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Десять белорусских компаний решили полностью или частично перенести свой бизнес в Латвию, около сотни запросили консультации о такой возможности, сообщил BNS директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспар Рожкалнс.

Его агентство в сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ) уже организовало первые визиты белорусских компаний в Латвии. По его словам, белорусский бизнес заинтересован в возможностях, которые предоставляет Латвия. В частности, этими возможностями заинтересовались в том числе ведущие белорусские IT-компании.

"Параллельно эти компании рассматривают и другие варианты, поэтому важно действовать быстро. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с УДГМ, пограничной охраной, учреждениями финансового надзора и другими, чтобы подготовить соответствующие и проверенные на практике инструкции для предпринимателей, которые примут решение в пользу Латвии", - сообщил Рожкалнс.

ЛАИР и УДГМ создали группу, которая оперативно обрабатывает заявки от белорусских предпринимателей и предлагает возможные решения, в том числе так называемую стартап-визу или "синюю карту" Европейского союза, то есть выдачу временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.

2 сентября в минском офисе компании PandaDoc (производитель программного обеспечения для управления документами) прошли обыски. 4 сентября стало известно, что четверо топ-менеджеров компании арестованы по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. В августе основатель компании Микита Микадо поддержал протестующих и предложил помощь милиционерам, которые захотят уволиться.

13 августа силовики появились в минских офисах "Яндекса". После этого СМИ сообщили, что компания эвакуировала сотрудников из Белоруссии.

27 августа в редакциях Kyky.org и "The Village Беларусь" прошли обыски. Два дня спустя соучредитель изданий Александр Василевич был арестован. 30 августа редакция Kyky.org сообщила, что главный редактор и часть сотрудников покинули страну.