Трамп и Байден на дебатах разошлись во мнениях по вопросам экологии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах Джо Байден на дебатах сформулировали совершенно разные идеи по поводу будущего сферы энергетики.

Байден сделал упор на необходимости быстрого перехода к экологически чистым источникам энергии.

"Это наш моральный долг (...) Глобальное потепление - угроза для всего человечества", - сказал он.

Байден выразил уверенность, что переход на более экологичные источники энергии позволит создать новые рабочие места. В качестве примера он привел обслуживающий персонал на станциях подзарядки электромобилей. Также экс-вице-президент предложил инвестировать в технологии, которые позволили бы решить проблему вредных выбросов, связанных с добычей сланцевой нефти и газа. Кроме того, он высказал идею о реконструкции домов в США таким образом, чтобы на их обогрев уходило меньше энергии.

Трамп высмеял идею инвестиции больших средств в такую перестройку домов.

"Они хотят, чтобы у вас вместо больших окон были маленькие. Их воля - они бы вообще оставили бы вас без окон", - сказал президент, обращаясь к соотечественникам.

Трамп заверил, что при нем в США одновременно действуют строгие экологические стандарты и активно добываются нефть и газ. При этом президент отметил, что его администрация помогает и развитию новых источников энергии.

План Байдена Трамп оценил в $100 трлн и назвал нереалистичным выделение такой суммы. Байден не согласился с этой оценкой. Сам план, по мнению Трампа, составили крайне левые конгрессмены-демократы, "которые ничего в этом не понимают". Наконец, он обвинил бывшего вице-президента в намерении "убить нефтяную промышленность".

Байден, слушая аргументы своего оппонента, несколько раз хмыкал в микрофон и улыбался, давая понять, что не воспринимает доводы всерьез.

Участники дебатов разошлись во мнениях и по поводу Парижского соглашения по климату, из которого Трамп вывел США. Байден сказал, что считает правильным использовать соглашение, чтобы, в частности, добиваться и от Китая более эффективных мер по защите экологии. Трамп же в очередной раз сказал, что соглашение - несправедливое, так как накладывает на США более серьезные ограничения, чем, например, на Китай и Россию.

При этом он назвал Россию наряду с Китаем и Индией странами с плохой экологией.

"Посмотрите на Китай - какой же он грязный! Посмотрите на Россию, посмотрите на Индию. Это грязный воздух", - сказал Трамп.

Байден заявил, что в случае своего избрания присоединится к Парижскому соглашению по климату.

"Мы пройдем точку невозврата в ближайшие восемь-десять лет. Еще четыре года (правления - ИФ) этого человека, устраняющего все правила, которые были введены нами для очистки климата ... поставят нас в такое положение, что мы окажемся в реальной беде", - отметил Байден.

В американском штате Нэшвилл в ночь на пятницу прошли финальные дебаты кандидатов в президенты США. И Трамп, и Байден выразили уверенность в том, что Россия выступает против их победы на выборах. Также кандидаты, в числе прочего, обвинили друг друга в получении денежных средств из-за рубежа.