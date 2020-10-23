Трамп напомнил Байдену, что тот не помешал присоединению Крыма к РФ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе дебатов раскритиковал своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена за то, что тот на посту вице-президента в 2014 году не смог воспрепятствовать присоединению Крыма к России.

"Именно при нем Россия забрала себе часть Украины", - напомнил Трамп на теледебатах.

Президент США отметил, что поставил Украине вооружение, тогда как прежняя администрация "продавала ей подушки". Говоря о противостоянии России, Трамп подчеркнул, что ввел против нее санкции и усилил военные возможности НАТО.

Байден во время слов соперника своим видом показывал, что не согласен с доводами Трампа. Говоря о России, он предположил, что Трамп даже не обсуждал с российским руководством недопустимость иностранного вмешательства в американские выборы.

Россия присоединила Крым в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина его итоги не признает и считает Крым своей временно оккупированной территорией. В 2009-2017 гг. Байден занимал должность вице-президента США при администрации 44-го американского президента Барака Обамы.

По утверждению Трампа, он был вынужден стать президентом, потому что Обама и Байден плохо работали.

"Я тогда баллотировался в президенты, потому что вы с Обамой плохо работали", - сказал он Байдену в ходе теледебатов.

Байден призвал американцев в день голосования сравнить его с Трампом характеры и репутацию, и только после этого сделать выбор.

Трамп, развивая мысль о репутации Байдена, в очередной раз обвинил его в получении денег от других государств, в том числе - от России. Байден заверил, что никогда не получал денег от представителей других стран.

В американском штате Нэшвилл в ночь на пятницу прошли финальные дебаты кандидатов в президенты США. И Трамп, и Байден выразили уверенность, что Россия выступает против их победы на выборах. Также кандидаты, в числе прочего, обвинили друг друга в получении денежных средств из-за рубежа.