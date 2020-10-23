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Члену президиума Координационного совета Власовой отменили домашний арест

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Лилии Власовой отменили домашний арест.

"Домашний арест отменен, другая мера пресечения не применялась", - сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Власовой Андрей Николаев.

Он пояснил, что Власова остается в статусе обвиняемой, но ограничения с нее сняты. Следствие пришло к выводу, что нет необходимости устанавливать для нее другую меру пресечения.

Власова была задержана 31 августа по уголовному делу, возбужденному департаментом финансовых расследований о налоговых нарушениях фирмами, одним из учредителей которых является ее сын Борис.

Позже появилась информация, что в отношении Власовой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов).

Власова является международным медиатором и юристом.

Она была одним из участников состоявшейся 10 октября встречи в СИЗО КГБ президента Белоруссии Александра Лукашенко с рядом задержанных представителей оппозиции. На следующий день стало известно об изменении меры пресечения двум участникам этой встречи – директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и члену инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрию Воскресенскому. Позже под домашний арест также были переведены адвокат Илья Салей и политтехнолог Виталий Шкляров.

Белоруссия Лилия Власова

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