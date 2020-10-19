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Политтехнолога Шклярова выпустили из СИЗО КГБ Белоруссии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Политтехнолог Виталий Шкляров освобожден из СИЗО КГБ Белоруссии, сообщил его адвокат Антон Гашинский.

"Выпустили. Условия освобождения не известны", - сказал он "Интерфаксу".

Адвокат добавил, что не может подтвердить информацию telegram-каналов о том, что Шкляров отпущен под личное поручительство члена инициативной группы по сбору подписей штаба Виктора Бабарико Юрия Воскресенского.

Шкляров - 44-летний уроженец Гомеля. Он сам себя называет "американским, немецким и российским политическим консультантом, политтехнологом, советником избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова - гражданка США, дипломат.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, затем он был арестован, а 7 августа ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ранее политтехнолог подчеркивал, что не собирался помогать кому-либо на президентских выборах 9 августа и рассказывал, что приехал в Гомель с сыном навестить мать.

Адвокату он жаловался на суровые условия в СИЗО. В сентябре он переболел коронавирусной инфекцией в заключении. Его освобождения добивался в том числе Госдепартамент США.

10 октября Шкляров оказался среди арестованных оппозиционеров, которых привезли на встречу с президентом Александром Лукашенко. После этой беседы участвовавших в ней директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и политолога Юрия Воскресенского перевели под домашний арест. Гашинский рассказывал, что Шкляров добился у Лукашенко права для участников встречи сходить в баню.

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