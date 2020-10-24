Что случилось этой ночью: суббота, 24 октября

Отмена 19 поездов дальнего следования, 1 млн заболевших во Франции, закрытие участка Филевской линии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- РЖД отменят 19 поездов дальнего следования на осень и зиму. Пассажирам, уже купившим билеты на данные поезда, будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. Возврат средств будет осуществляться в кассах ФПК в течение полугода после отмены.

- В Баку пообещали жестко ответить Еревану в случае обстрелов городов Азербайджана. Также он отверг бомбардировки Степанакерта.

- Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион. Общее число случаев заражения коронавирусом возросло до 104 107, а число смертей выросло до 34 508.

- Участок "голубой" ветки московского метро закрыли до понедельника. 24 и 25 октября движения не будет между "Кунцевской" и "Пионерской".