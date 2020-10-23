РЖД отменят 19 поездов дальнего следования на осень и зиму

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) в рамках корректировки графика осенне-зимнего периода меняет периодичность курсирования поездов дальнего следования с учетом фактического спроса на ряде направлений, сообщили РЖД.

"Так, в осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален", - говорится в сообщении.

"Корректировка графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда железнодорожным транспортом", - отмечают РЖД.

Пассажирам, уже купившим билеты на данные поезда, будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. Возврат средств будет осуществляться в кассах ФПК в течение полугода после отмены. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД.

При улучшении ситуации и повышении спроса на направлениях ФПК будет принимать решение о назначении поездов или увеличении составности поездов на существующих маршрутах.