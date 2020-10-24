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Участок "голубой" ветки московского метро закрыли до понедельника

Участок "голубой" ветки московского метро закрыли до понедельника
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена в течение субботы и воскресенья будет закрыт участок Филевской линии между станциями "Кунцевская" и "Пионерская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"24 и 25 октября будет закрыт участок между "Кунцевской" и "Пионерской" Филевской линии. "Пионерская" в эти дни будет конечной. В обычном режиме линия заработает в понедельник, 26 октября, в 5:30 утра", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, закрытие участка связано с работами по строительству Большой кольцевой линии, на время которых - по правилам безопасности - пассажирское движение должно быть приостановлено.

В связи с закрытием участка в течение двух дней с 5:15 утра до 2:00 ночи с интервалом в три минуты будет следовать бесплатный автобус КМ. Пассажиры также могут воспользоваться Арбатско-Покровской линией подземки.

В свою очередь из-за работы компенсационных автобусов на ряде улиц временно введут запрет на стоянку и остановку.

Станция "Кунцевская" является конечной для Филевской линии. Она имеет пересадку с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии. В будущем там же будет пересадочная станция на Большую кольцевую линию.

Москва Московский метрополитен Филевская линия

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