В НКР сообщили об обстреле Азербайджаном двух городов в Карабахе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана подвергли ракетному обстрелу в Нагорном Карабахе город Аскеран, находящийся в 14 км к северу от Степанакерта, и город Мартуни, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"В полночь ракетному обстрелу подвергся города Аскеран и Мартуни. Нанесен значительный материальный ущерб. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет", - заявили в комитете.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в четверг, что азербайджанские военные ответят на регулярные армянские обстрелы населенных пунктов, городов и районов Азербайджана. Он добавил, что все азербайджанские города и села, находящиеся вблизи зоны боевых действий в Нагорном Карабахе, ежедневно обстреливаются с армянской стороны.

Минобороны Азербайджана заявило в четверг о ракетных ударах по трем азербайджанским городам. В Минобороны Армении опровергли эти заявления.

Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.