Почти 20 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки выявили в Италии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Врачи в Италии зафиксировали за сутки 19 143 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщают власти страны в субботу.

Кроме того, за сутки скончался 151 пациент с коронавирусом.

Эти показатели несколько выше, чем те, которые были получены в пятницу. Правительство обеспокоено ситуацией и обсуждает дополнительные ограничительные меры. Ожидается, что о них позже вечером объявит премьер Джузеппе Конте.

Римские СМИ передают, что, вероятно, правительство запретит магазинам, барам, ресторанам работать после 18:00 по будням и по субботам. По воскресеньям эти заведения, как ожидается, вообще не смогут работать. Временное закрытие грозит театрам и кино.

Ограничивать право жителей на передвижение по их стране не планируется.