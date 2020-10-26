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Кремль назвал серьезным для РФ вопросом забастовки в Белоруссии

Кремль назвал серьезным для РФ вопросом забастовки в Белоруссии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия не может оставлять без внимания забастовки на белорусских предприятиях, так как из-за взаимосвязанности экономик двух стран для РФ важен вопрос их ритмичного и надежного функционирования, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим", - сказал он, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле ущерб для России из-за протестов в Белоруссии, затронувших работу крупных промышленных предприятий.

Песков согласился со словами журналиста о том, что "взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находятся на высочайшем уровне".

"Для нас чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия Белоруссии", - добавил он.

Забастовки и протесты в Белоруссии

Ранее белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих на ряде крупных белорусских предприятий: "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод и ряде других. По данным телеграм-каналов, на утро понедельника поступило более 100 сообщений про забастовки.

В правительстве Белоруссии утверждают, что все промышленные предприятия работают в штатном режиме.

Как сообщалось, в республике уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По всей стране продолжаются мирные акции протеста.

Протестующие требуют отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной стачке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Дмитрий Песков Белоруссия

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