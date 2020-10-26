В Белоруссии в понедельник задержали больше 100 вышедших на протесты

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Более 100 человек уже задержаны в Белоруссии в понедельник после объявленного оппозицией "народного ультиматума", сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна". Список задержанных размещен на сайте центра, он обновляется.

Согласно данным "Весны", подавляющее число задержаний зафиксировано в Минске. Ранее сообщалось о 40 задержанных.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на крупных белорусских предприятиях. Кроме того, к ним присоединяются предприятия частного бизнеса. Так, на дверях некоторых магазинов и предприятий общепита висят объявления, что они в понедельник не работают по техническим причинам, из-за переучета либо просто объявили выходной.

Приходят сообщения и о "сидячих" забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли небольшими колоннами на улицы Минска.

На улицах Минска также с утра начали выстраиваться "цепи солидарности".