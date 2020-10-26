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МВД Белоруссии сообщило о 523 задержанных в минувшее воскресенье

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии в минувшее воскрсенье прошло 19 отдельных протестных акций, милиция задержала 532 человек, сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова. Суд по административным делам предстоит 352 задержанным.

В понедельник Чедомнова уточнила, что в Минске днем протестующие образовали колонну и заблокировали движение транспорта по проспекту Победителей. Отдельные демонстранты бросали камни в служебные машины милиции и в здание Центрального РУВД. Пострадали два омоновца. Также в Минске милиция зафиксировала две попытки поджечь покрышки, а в Гомеле - поджог киосков "Табакерка".

Против протестующих в Гродно и Лиде силовики применяли слезоточивый газ.

"По традиции протестующие игнорировали меры безопасности, приводили с собой малолетних детей. Кроме того, отдельные участники демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии опьянения", - заявила Чемоданова.

Правозащитный центр "Весна" сообщал о 280 задержанных в ходе протестов по всей стране. МВД подтвердило применение спецсредств "исключительно для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на правоохранителей".

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

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МВД Белоруссия Ольга Чемоданова Минск Гродно Гомель Весна

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