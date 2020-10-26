МВД Белоруссии сообщило о 523 задержанных в минувшее воскресенье
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии в минувшее воскрсенье прошло 19 отдельных протестных акций, милиция задержала 532 человек, сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова. Суд по административным делам предстоит 352 задержанным.
В понедельник Чедомнова уточнила, что в Минске днем протестующие образовали колонну и заблокировали движение транспорта по проспекту Победителей. Отдельные демонстранты бросали камни в служебные машины милиции и в здание Центрального РУВД. Пострадали два омоновца. Также в Минске милиция зафиксировала две попытки поджечь покрышки, а в Гомеле - поджог киосков "Табакерка".
Против протестующих в Гродно и Лиде силовики применяли слезоточивый газ.
"По традиции протестующие игнорировали меры безопасности, приводили с собой малолетних детей. Кроме того, отдельные участники демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии опьянения", - заявила Чемоданова.
Правозащитный центр "Весна" сообщал о 280 задержанных в ходе протестов по всей стране. МВД подтвердило применение спецсредств "исключительно для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на правоохранителей".