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Минобразования Белоруссии подтвердило точечные акции студентов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Учебный процесс в Белоруссии проходит штатно, акции протеста студентов носят точечный характер, заявила пресс-секретарь министерства образования Людмила Высоцкая.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала госпредприятия и вузы начать всеобщую стачку с 26 октября, если до того момента власть не выполнит требования протестующих. Они требуют отставки президента Александра Лукашенко, освобождения всех политзаключенных и проведения новых президентских выборов. Протесты в стране продолжаются с 9 августа.

С утра понедельника белорусские телеграмм-каналы и СМИ сообщают о собраниях рабочих на знаковых белорусских предприятиях - "Гродно Азоте", Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), Минском тракторном заводе и других, а также о задержаниях тех, кто собирался бастовать. Пресс-службы некоторых предприятий, а также чиновники правительства отрицают акции протеста.

Приходят также сообщения о "сидячих" забастовках в отдельных вузав. Студенты некоторых вузов вышли также небольшими колоннами на улицы Минска. По сообщениям очевидцев, на студенческих акциях произошли задержания.

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о примерно сорока задержанных с утра понедельника, преимущественно в Минске и Гродно.

Акции против насилия в Минске

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Белоруссия Гродно Минск МВД Светлана Тихановская Александр Лукашенко Минобразования

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