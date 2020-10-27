Что случилось этой ночью: вторник, 27 октября

Вероятный выход "Интер РАО" из проекта, подготовка контратаки Франции за оскорбления Эрдогана, туристическое такси

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В "Интер РАО" сообщили о возможном выходе из проекта АЭС в Турции. Речь идет об АЭС "Аккую", в котором российская компания участвовала еще на этапе формирования консорциума для участия в объявленном в 2008 году турецкими властями тендера на строительство первой в стране атомной станции.

- Франция готовит ответные меры из-за оскорбительных заявлений Эрдогана. Окружение Макрона в Елисейском дворце "работает над контратакой", которая может произойти через два или три дня.

- Новая судья Верховного суда США Эми Кони Барретт приведена к присяге. Барретт займет место в Верховном суде во вторник после второй по счету формальной присяги.

- "Туристическое такси" предложили создать в России. Инициатива предполагает создание автоматизированных точек вызова такси даже при отсутствии связи или при разряженном телефоне, а также обучение водителей навыкам гида.

- Баку сообщил о нарушениях режима прекращения огня со стороны Еревана. По словам Минобороны Азербайджана, ВС Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений армии Азербайджана на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.