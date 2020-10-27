Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:19Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 42 990 712+377 753

Что случилось этой ночью: вторник, 27 октября

Вероятный выход "Интер РАО" из проекта, подготовка контратаки Франции за оскорбления Эрдогана, туристическое такси

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В "Интер РАО" сообщили о возможном выходе из проекта АЭС в Турции. Речь идет об АЭС "Аккую", в котором российская компания участвовала еще на этапе формирования консорциума для участия в объявленном в 2008 году турецкими властями тендера на строительство первой в стране атомной станции.

- Франция готовит ответные меры из-за оскорбительных заявлений Эрдогана. Окружение Макрона в Елисейском дворце "работает над контратакой", которая может произойти через два или три дня.

- Новая судья Верховного суда США Эми Кони Барретт приведена к присяге. Барретт займет место в Верховном суде во вторник после второй по счету формальной присяги.

- "Туристическое такси" предложили создать в России. Инициатива предполагает создание автоматизированных точек вызова такси даже при отсутствии связи или при разряженном телефоне, а также обучение водителей навыкам гида.

- Баку сообщил о нарушениях режима прекращения огня со стороны Еревана. По словам Минобороны Азербайджана, ВС Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений армии Азербайджана на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.

Новости

Баку сообщил о нарушениях режима прекращения огня со стороны Еревана

Новая судья Верховного суда США Барретт приведена к присяге

Новая судья Верховного суда США Барретт приведена к присяге

В Посольстве РФ в США заметили усложнения работы СМИ из-за ограчений по визам

Бельгийский шоколатье признан лучшим в мире кондитером

Бельгийский шоколатье признан лучшим в мире кондитером

Франция готовит ответные меры из-за оскорбительных заявлений Эрдогана

Франция готовит ответные меры из-за оскорбительных заявлений Эрдогана

Более 300 протестующих задержали в Белоруссии в понедельник

Что произошло за день: понедельник, 26 октября

Пейнтбольные ружья пустили в ход в Минске против "цепочек протеста"

Правозащитники Белоруссии сообщили о 235 задержанных в понедельник

НАСА обнаружило воду на обращенной к Земле стороне Луны

НАСА обнаружило воду на обращенной к Земле стороне Луны
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');