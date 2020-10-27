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"Туристическое такси" предложили создать в России

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к руководителю Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарине Догузовой с инициативой создания "туристического такси", сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на текст соответствующего письма.

"Средства на создание нового сервиса предложено выделить по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Инициатива предполагает создание автоматизированных точек вызова такси даже при отсутствии связи или при разряженном телефоне, субсидирование таксомоторных компаний, перевозящих пассажиров к туристическим центрам, а также обучение водителей навыкам гида", - говорится в публикации.

Издание уточняет, что в письме, отправленном главе Ростуризма 22 октября, ООП предложила ведомству включить в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" три мероприятия, предусматривающие бюджетные субсидии на таксомоторный транспорт.

Организация рекомендует внести в проект по туризму программу субсидирования таксомоторных компаний, которые возят пассажиров в туристские дестинации (популярные туристические направления). Перечень таких адресов и размер субсидии Ростуризм в случае одобрения инициативы установит самостоятельно, поясняется в письме.

Еще одно предложение - установить точки вызова такси в популярных туристических местах. Также среди инициатив ООП - создание обучающего курса, после которого водители смогут рассказывать пассажирам о достопримечательностях города или региона, проводить экскурсии.

В статье отмечается, что в ООП затруднились назвать объем субсидий, которые потребуются для реализации предложений.

В то же время опрошенные изданием эксперты оценивают программу в 300 млн - 1 млрд рублей. При этом часть специалистов сомневаются, что подобные точки вызова такси будут востребованными.

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