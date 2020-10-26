В "Интер РАО" сообщили о возможном выходе из проекта АЭС в Турции

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" может выйти из проекта АЭС "Аккую", в котором участвовало еще на этапе формирования консорциума для участия в объявленном в 2008 году турецкими властями тендера на строительство первой в стране атомной станции. Тогда "Интер РАО", присоединившееся в консорциуме к "Атомстройэкспорту", было монополистом экспорта-импорта электроэнергии и еще не обрело роль консолидатора российской генерации, которая досталась компании после ликвидации РАО "ЕЭС России".

Вопрос о прекращении участия ПАО "Интер РАО" в АО "Аккую Нуклеар" внесен в повестку назначенного на 26 октября заседания совета директоров российского энергохолдинга, следует из его сообщения.

Представитель "Интер РАО" заявил "Интерфаксу", что речь идет о предварительном одобрении сделки.

В настоящее время предложение о выкупе доли "Интер РАО" рассматривается компанией АО "Аккую Нуклеар", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Русатом Энерго Интернешнл" (РЭИН, прежнее название "Русатом Оверсиз", структура ГК "Росатом").

Компании "Росатома" владеют 99,2% в капитале АО "Аккую Нуклеар", реализующего проект строительства АЭС Аккую в Турции. "Интер РАО" принадлежат оставшиеся 0,8% в проектной компании.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд. Передача первого блока в эксплуатацию намечена на 2023 г., когда будет отмечаться столетие Турецкой республики.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 32,9 ГВт. Основной акционер компании - АО "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" владеет 8,57% акций. На долю АО "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.