Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 42 990 712+377 753

В "Интер РАО" сообщили о возможном выходе из проекта АЭС в Турции

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" может выйти из проекта АЭС "Аккую", в котором участвовало еще на этапе формирования консорциума для участия в объявленном в 2008 году турецкими властями тендера на строительство первой в стране атомной станции. Тогда "Интер РАО", присоединившееся в консорциуме к "Атомстройэкспорту", было монополистом экспорта-импорта электроэнергии и еще не обрело роль консолидатора российской генерации, которая досталась компании после ликвидации РАО "ЕЭС России".

Вопрос о прекращении участия ПАО "Интер РАО" в АО "Аккую Нуклеар" внесен в повестку назначенного на 26 октября заседания совета директоров российского энергохолдинга, следует из его сообщения.

Представитель "Интер РАО" заявил "Интерфаксу", что речь идет о предварительном одобрении сделки.

В настоящее время предложение о выкупе доли "Интер РАО" рассматривается компанией АО "Аккую Нуклеар", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Русатом Энерго Интернешнл" (РЭИН, прежнее название "Русатом Оверсиз", структура ГК "Росатом").

Компании "Росатома" владеют 99,2% в капитале АО "Аккую Нуклеар", реализующего проект строительства АЭС Аккую в Турции. "Интер РАО" принадлежат оставшиеся 0,8% в проектной компании.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд. Передача первого блока в эксплуатацию намечена на 2023 г., когда будет отмечаться столетие Турецкой республики.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 32,9 ГВт. Основной акционер компании - АО "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" владеет 8,57% акций. На долю АО "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

Турция Интер РАО

Новости

ЕС получил разрешение ВТО увеличить пошлины на импорт из США

Цены на российскую пшеницу обновили рекорды

Евро опустился ниже 90 руб. впервые с 25 сентября

Евро опустился ниже 90 руб. впервые с 25 сентября

Торговая война с Китаем не способствовала росту промпроизводства в США

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай

"Аэрофлот" привлек больше 80 млрд рублей за счет SPO

Бывший вице-президент "Евросети" Левин арестован по делу об убийстве

Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу возобновлен

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');