Баку сообщил о нарушениях режима прекращения огня со стороны Еревана

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В ходе боевых столкновений в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами ВС Армении в течение суток нарушали третий гуманитарный режим прекращения огня, сообщает во вторник Минобороны Азербайджана.

"В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений армии Азербайджана на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в результате продолжительных боевых операций в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта попытки армянских ВС атаковать были пресечены.

"В результате мер, принятых армией Азербайджана, был уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 танк Т-72, 4 Д-30 и 3 Д-20 гаубицы-пушки, 1 ЗРК "Оса-АКМ", 1 РСЗО БМ-21 "Град", 1 радиолокационная станция и 6 единиц автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.

Как сообщает оборонное ведомство, в настоящее время подразделения армии Азербайджана контролируют оперативную обстановку.

Ранее сообщалось со ссылкой на пресс-секретаря президента НКР, что в понедельник силы ПВО армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбили два азербайджанских беспилотника.