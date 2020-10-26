Пограничники не впустили в Белоруссию 600 иностранцев "спортивного телосложения"

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - На минувшей неделе пограничники отказались впустить в Белоруссию по различным основаниям отказано 595 иностранцев, сообщил "БелТА" представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Абсолютное большинство из них - крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь", - сказал он.

По его словам, основная масса непропущенных лиц пыталась въехать из соседних стран: Украины, Польши и Литвы.

Президент Александр Лукашенко не раз говорил, что ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать извне, а глава МИД Владимир Макей отмечал, что власть предотвратила "украинский сценарий". В августе Лукашенко говорил, что "заварушку" в стране спланировали и организовали в США, которые хотят "оттянуть Белоруссию" и направить против России.

На прошлой неделе директор СВР Сергей Нарышкин, в ходе визита в Минск, назвал очевидным влияние на события в Белоруссии извне.