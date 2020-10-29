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Что случилось этой ночью: четверг, 29 октября

"Российский след" в "досье" на Трампа, локдаун во Франции, поражения "Зенита" и "Краснодара" в Лиге чемпионов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Wall Street Journal сообщила о причастности россиянки к составлению "досье" на Трампа в 2016 году. По сведениям издания, 40-летняя Ольга Галкина, работавшая тогда на Кипре в филиале XBT Holding SA, обвинила Webzilla во взломе почты Демократического национального комитета и рассказала о встрече адвоката Трампа Майкла Коэна с российскими чиновниками в Праге.

- Франция вслед за Германией объявила о введении повторного локдауна из-за коронавируса. До 1 декабря бары, рестораны и непродовольственные магазины на континентальной части Франции закрываются, жители страны могут выходить из дома только по уважительной причине. При этом, в отличие от весеннего карантина, школы и детсады не закрываются, люди могут ходить на работу, дома престарелых открыты для посещений.

- Суд в Забайкалье приступил к рассмотрению дела солдата-срочника Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев. В четверг начнется формирование коллегии присяжных заседателей.

- Против протестующих в Белоруссии возбуждено уже более 650 уголовных дел. Обвиняемыми признаны около 200 человек, порядка 70 дел направлены в суды. Генпрокурор страны Андрей Швед заявил, что часть дел "по некоторым фактам, которые известные общественности", могут квалифицировать по статье о терроризме.

- "Зенит" и "Краснодар" уступили соперникам в матчах второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Футболисты лондонского "Челси" со счетом 4:0 нанесли разгромное поражение "Краснодару". "Зенит" со счетом 0:2 проиграл дортмундской "Боруссии" и стал аутсайдером группы.

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