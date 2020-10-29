Суд в Забайкалье начал рассмотрение дела о расстреле солдат в части

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Второй Восточный окружной военный суд в Чите в четверг начал основные слушания по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в октябре прошлого года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, сообщил "Интерфаксу" адвокат Равиль Тугушев.

"Сегодня будет отбор коллегии присяжных заседателей. Эта процедура занимает определенное время, не исключено, что потребуется не один день", - пояснил собеседник агентства.

Коллегия присяжных будет формироваться в частично закрытом режиме, сам судебный процесс будет открытым. Срок ареста Шамсутдинову был продлен в начале октября до 16 марта 2021 года.

Расстрел в воинской части в Забайкалье

25 октября прошлого года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл солдат-срочник Шамсутдинов, призванный на службу из Тюменской области летом 2019 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. После задержания Шамсутдинов сказал, что его довели "до крайней точки", военные следователи возбудили дело о неуставных отношениях.

По делу о дедовщине Шамсутдинов и еще несколько человек были признаны потерпевшими, а в марте 2020 года Читинский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку и штрафу Руслана Мухатова.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза была проведена Шамсутдинову во время предварительного следствия. Согласно заключению комиссии экспертов, психическими расстройствами или заболеваниями он не страдал и осознавал, что делает.

Родные погибших подали к подсудимому семь гражданских исков на общую сумму 26,7 млн рублей.