Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:42Заразились
на 28.10В России 1 563 976+16 202В мире 43 951 086+467 113

Суд в Забайкалье начал рассмотрение дела о расстреле солдат в части

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Второй Восточный окружной военный суд в Чите в четверг начал основные слушания по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в октябре прошлого года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, сообщил "Интерфаксу" адвокат Равиль Тугушев.

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

"Сегодня будет отбор коллегии присяжных заседателей. Эта процедура занимает определенное время, не исключено, что потребуется не один день", - пояснил собеседник агентства.

Коллегия присяжных будет формироваться в частично закрытом режиме, сам судебный процесс будет открытым. Срок ареста Шамсутдинову был продлен в начале октября до 16 марта 2021 года.

Расстрел в воинской части в Забайкалье

25 октября прошлого года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл солдат-срочник Шамсутдинов, призванный на службу из Тюменской области летом 2019 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. После задержания Шамсутдинов сказал, что его довели "до крайней точки", военные следователи возбудили дело о неуставных отношениях.

По делу о дедовщине Шамсутдинов и еще несколько человек были признаны потерпевшими, а в марте 2020 года Читинский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку и штрафу Руслана Мухатова.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза была проведена Шамсутдинову во время предварительного следствия. Согласно заключению комиссии экспертов, психическими расстройствами или заболеваниями он не страдал и осознавал, что делает.

Родные погибших подали к подсудимому семь гражданских исков на общую сумму 26,7 млн рублей.

Хроника 25 октября 2019 года – 29 октября 2020 годаУбийство солдат сослуживцем в Забайкалье
Забайкалье Рамиль Шамсутдинов

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 28 октября

Рубль вечером продолжил активно снижаться к доллару и евро

Рынок акций РФ в среду обвалился вслед за миром

Генпрокуратура попросила США выдать бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода

Экономический кризис

Сеть книжных магазинов "Республика" объявит о банкротстве

Сеть книжных магазинов "Республика" объявит о банкротстве

Следствие попросило перевести CEO банка "Траст" под домашний арест

СК предъявил Анатолию Быкову обвинение в подстрекательстве к убийству

Дело Baring Vostok

Акционеры банка "Восточный" помирились и отзовут все иски

Акционеры банка "Восточный" помирились и отзовут все иски

Курс рубля ускорил падение вслед за котировками нефти

Курс рубля ускорил падение вслед за котировками нефти
Пандемия коронавируса

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');