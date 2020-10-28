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Глава МВД Белоруссии заявил о праве милиции стрелять по диверсантам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Милиционер вправе использовать боевое оружие, если на него нападет диверсант или террорист и применяет к нему насилие, заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев в интервью политологу Александру Сосновскому. Происходящее в стране он назвал войной.

Так он прокомментировал слова своего первого заместителя Геннадия Казакевича, который 12 октября заявил, что милиция готова применять боевое оружие против протестующих.

Министр заверил, что никто не говорил о том, что оружие будет применяться "без разбору по любым людям, по мирным протестующим". Но если "человек совершает диверсию или террористический акт, нападает на сотрудника милиции, оказывает ему не просто сопротивление, а применяет насилие", такого человека нужно остановить "всем имеющимся арсеналом - от физической силы до боевого оружия".

Он отметил, что пример американской полиции уже набил оскомину: "Там только за угрожающее движение в отношении полицейского убивают людей". При этом в Белоруссии, по его словам, "милиционера почти убили, а он только потом стреляет предупредительными в воздух", потому что до сих пор милиционеры не были "готовы к тому, чтобы убить своего односельчанина, земляка, жителя своего района".

За 26 лет президентства Александра Лукашенко белорусские силовики были готовы только к проявлению гуманности, и это "сыграло злую шутку", отметил Караев. Ситуация в результате изменилась, происходит "неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха", тогда как МВД "всё еще" раскачивается. Он отметил, что при этом протестующие боятся нападать на ОМОН.

"До каждого районного милиционера доношу: твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твоей жены зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты еще пытаешься их уговорить", - заявил Караев.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, часто это акции женщин, студентов или пенсионеров. Пока силовики применяют дубинки, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Их действия были очень жесткими в первые несколько дней протестов, затем задержания были менее массовыми. После встречи президента Александра Лукашенко с арестованными оппозиционерами 10 октября, несколько участников встречи были отпущены из СИЗО, но действия силовиков на улицах стали более жесткими.

16 октября начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков пообещал гуманно применять оружие, в том числе огнестрельное, к протестующим.

После жесткого разгона протестующих 26 октября Лукашенко заявил, что это он дал приказ разогнать толпу, потому что это были "пьяные, обезумевшие и проколотые наркотиками" люди, которые "начали вскрывать квартиры".

Забастовка в Белоруссии

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МВД Белоруссия Минск Юрий Караев Александр Лукашенко

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