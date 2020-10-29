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В Авиньоне мужчина с ножом напал на полицейских

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Авиньоне мужчина с ножом напал на полицейских с криком "Аллах Акбар", они его застрелили, сообщает радиостанция Europe 1 и Midi Libre со ссылкой на источник в полиции.

По факту начато расследование.

По сведениям Europe 1, инцидент произошел около 11:15 по местному времени (13:15 по Москве). Человек с ножом сначала пытался угрожать прохожим на улице, а затем напал на полицию.

Ранее в четверг в Ницце в базилике Нотр-Дам мужчина с ножом напал на людей с криками "Аллах Акбар" и убил троих. Одну из убитых женщин он обезглавил. Он был тяжело ранен и задержан.

Нападение на церковь в Ницце

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Авиньон Ницца Франция МВД

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