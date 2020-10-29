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Франция более чем вдвое нарастит участие военных в борьбе с терроризмом

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении в ближайшие часы увеличить с трех тысяч до семи тысяч число военнослужащих, задействованных в операции по противодействию терроризму в стране.

Он сообщил журналистам в Ницце, что это позволит обеспечить защиту абсолютно всем местам культа в стране, а также - гарантировать безопасность учебных заведений. Нападение на церковь он назвал актом исламистского терроризма.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания. Сейчас он находится в реанимации.

Нападение на церковь в Ницце

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Франция

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