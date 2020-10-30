Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:53Заразились
на 30.10В России 1 599 976+18 283В мире 45 018 354+536 687

В Ницце задержали возможного соучастника напавшего на прихожан церкви

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Французская полиция задержала предполагаемого соучастника главного подозреваемого в нападении на церковь Нотр-Дам в Ницце, сообщает издание Nice-Matin.

Задержанному 47 лет. Следствие предполагает, что он контактировал с главным подозреваемым накануне атаки и дал ему телефон.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Нападавший получил огнестрельное ранение во время задержания. Во время оказания ему срочной медицинской помощи он повторял "Аллах Акбар". Позже у него нашли свидетельство итальянского "Красного Креста". Оказалось, что он – тунисец 1999 года рождения. Он нелегально прибыл в Италию, а оттуда – перебрался во Францию.

В церковь он принес с собой несколько ножей, два мобильных телефона, Коран. Во время задержания молодой человек получил ранение и был госпитализирован. Его состояние – тяжелое.

В Ницце несколько лет назад уже была кровопролитная террористическая атака. Вечером 14 июля 2016 года сразу по окончании праздничного салюта по случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии - в толпу зрителей на Английской набережной на большой скорости въехала фура. Жертвами теракта стали 86 человек.

Франция Ницца

Новости

Лукашенко назначил нового начальника минской милиции

Пандемия коронавируса

ЕС признал тяжесть ситуации с COVID и согласовал политику борьбы с ним

ЕС признал тяжесть ситуации с COVID и согласовал политику борьбы с ним
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 45 млн

В Баку сообщили об артобстрелах четырех районов Азербайджана

Что случилось этой ночью: пятница, 30 октября

Politico выяснила, что сенатор Уоррен хочет занять пост министра финансов при Байдене

Politico выяснила, что сенатор Уоррен хочет занять пост министра финансов при Байдене

Экс-директор разведки США предупредил о возможности вмешательства России в выборы

В Грузии при столкновении минивэна погибли пять и пострадали 11 пассажиров

Мошенники активизировали кражу аккаунтов в сервисе видеосвязи Zoom

Прокурор Франции подтвердил личность напавшего на церковь в Ницце

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');