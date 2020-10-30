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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:19Заразились
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Странам ЕС напомнили о запрете несогласованных закупок вакцин

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - На территории Евросоюза возможно использование только тех вакцин, которые соответствуют принятым в ЕС нормам качества и прошли соответствующую процедуру разрешения в ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Пандемия коронавируса

"Ни для кого невозможно купить продукт на внешнем рынке и использовать его в Европейском союзе, если этот продукт не прошел через процесс разрешения, предусмотренный в ЕС", - сказал он .

Его попросили прокомментировать слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что венгерское правительство обсуждает с Россией и Китаем возможность закупить их вакцингы в достаточном количестве, чтобы к апрелю 2021 года привить все население страны.

По словам Мамера, Еврокомиссия обсуждает и подписывает соглашения на закупку вакцин с производителями, которые разрабатывают и изготавливают вакцины в Евросоюзе. "Мы не ведем переговоров ни с Россией, ни с Китаем или предприятиями этих стран. В этом европейская стратегия вакцинации, и все государства-члены ЕС решили участвовать в этом процессе", - объяснил он.

По его словам, это не означает, что другие вакцины не могут в тот или иной момент появиться на рынке ЕС, но, если предусматривается продавать их на европейском рынке, они должны "пройти обычную процедуру разрешения".

Другой официальный представитель ЕК Вивиан Лоонела подчеркнула, что вакцина может поступить на рынок ЕС "только после продолжительной и тщательной оценки". Компромиссы в этих вопросах невозможны, добавила она.

"Нужно, чтобы вся процедура клинических испытаний подтвердила эффективность продукта. В этом основа для разрешения выхода на европейский рынок. Так функционируют наши процедуры, и производитель должен соблюдать эти процедуры, если он рассчитывает попасть на наш рынок, - сказала Лоонела. - Вы не можете продавать вакцину на европейской территории, если вы не выполнили все правила. И если они не соблюдены, нам нужно будет принимать меры, чтобы гарантировать уважение этих правил".

Она напомнила, что Еврокомиссия ведет переговоры с разработчиками и производителями вакцин. Уже заключены три соглашения, призванные гарантировать вакцины для граждан ЕС.

"Для нас абсолютным приоритетом является гарантия надежности вакцин и их эффективности против коронавируса. Власти ЕС сосредоточивают усилия на том, чтобы получить вакцины, которые прошли через процедуры разрешения. Все вакцины, которые будут разрешены на европейском рынке, должны отвечать самым высоким нормам. И это правило касается всех продуктов и медикаментов на европейском рынке", - подытожила представитель ЕК.

В пятницу Орбан заявил общественному радио, что надеется, что первые вакцины из России и Китая против COVID-19 поступят в страну в декабре, и сначала их получат хронически больные и пожилые люди. Массовую вакцинацию он планирует уже в первые месяцы 2021 года, а "позже, в апреле, возможно, мы сможем объявить о победе над пандемией".

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Венгрия Виктор Орбан Китай коронавирус Еврокомиссия Евросоюз

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