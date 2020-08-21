Россия направит в Мексику 2 тыс. доз вакцины "Спутник V" для испытаний

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россия отправит в Мексику 2 тыс. доз вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" для проведения клинических испытаний, сообщил изданию El Universal глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард.

По его словам, поставки российской вакцины ожидаются в сентябре. Тогда же планируется начать третью фазу клинических испытаний вакцины.

"Мы уже некоторое время ведем переговоры с ними (с русскими) и вчера Мексике было предложено получить по меньшей мере 2 тыс. доз вакцины ... чтобы начать испытывать ее в Мексике, и это очень хорошая новость", - сказал Эбрард.

Помимо российской, в Мексике пройдет третья фаза клинических испытаний еще четырех вакцин: две китайского производства, одна американская и еще одна англо-французская.

Накануне Эбрард заявлял, что Мексика заинтересована в участии в заключительной фазе испытаний российской вакцины от коронавируаса. Он также выразил надежду, что благодаря участию в испытаниях Мексика сможет получить вакцину в более короткие сроки.