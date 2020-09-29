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Путин поговорил с новым премьером Японии о вакцинах против COVID-19

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Путин поздравил Сугу с недавним назначением на пост главы правительства (ранее ему была направлена телеграмма). "С обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Кроме того, "обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса".

"Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией - в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом", - отмечает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится также, что "условлено о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемической ситуации".

Ранее во вторник японские СМИ сообщили, что Суга провел первый с момента своего назначения на пост премьера Японии телефонный разговор с Путиным. 17 сентября Суга приступил к работе в качестве премьер-министра Японии. В сообщении агентства "Киодо" было сказано, что "Суга и Путин договорились провести очные переговоры в скором времени".

Кроме того, по данным агентства, японский премьер заявил Путину, что "хочет добиться прогресса по переговорам по мирному договору". По словам Суги, российский президент сказал собеседнику, что готов продолжать диалог по двусторонним вопросам.

Есихидэ Суга Владимир Путин Япония Коронавирус

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