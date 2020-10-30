В Испании за сутки выявили рекордные 25 595 новых случаев COVID-19

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Испания установила очередной антирекорд по суточному приросту заболеваемости COVID-19 - 25 595 новых случаев. Об этом пишет El Pais со ссылкой на данные Минздрава.

За последние семь дней прирост составил рекордные 139 546 новых случаев заражения коронавирусом против 109 572 неделей ранее.

За сутки умерли 239 заразившихся. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 35 878 летальных исходов с COVID-19, "хотя реальная цифра ближе к 60 000", пишет El Pais.

Ранее в стране ввели режим ЧП. Парламент продлил его до 9 мая 2021 года. Министр здравоохранения Сальвадор Илья считает, что пока "домашнего заточения" вводить не нужно и уже введенных ограничений будет достаточно.

Особый режим предусматривает комендантский час с 23:00 до 06:00 местного времени, ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.

Первоначально особый режим был введен по решению правительства в минувшее воскресенье 25 октября на две недели.

Исключение продолжает действовать только для Канарских островов - это необходимо для поддержки туристической отрасли, да и показатели заболеваемости COVID-19 в этом регионе Испании не столь масштабны, как в других районах страны.

Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявляют в Испании уже во второй раз за нынешний год. В первый раз он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры.