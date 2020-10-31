Беспорядки произошли в Барселоне на акции против COVID-ограничений

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек вступили в столкновения с полицией в Барселоне, выражая протест против ограничений, введенных для борьбы против коронавируса, сообщает в субботу газета El Pais.

Беспорядки начались в накануне вечером, когда группа молодых людей начала бросать в сторону полиции камни и петарды. В СМИ также появились кадры, на которых видно, как хулиганы разбивают витрину магазина, а затем - выносят из него товар: велосипеды.

В итоге полиция задержала 12 участников беспорядков, двое из них - несовершеннолетние.

Командующий полицией Барселоны Пере Феррер назвал участников беспорядков "очень агрессивными и организованными членами ультраправых группировок".

Беспорядки в ночь на субботу произошли и в некоторых других городах Испании, в частности, в Бургосе.

Испания, как и многие другие страны Европы, в настоящее время стремится замедлить быстрое распространение коронавирусной инфекции.