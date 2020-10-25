В Испании снова объявили режим ЧП из-за коронавируса

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайного положения введен по решению правительства на всей территории Испании в качестве меры противодействия распространению коронавируса.

Первоначально мера будет действовать на протяжении 15 дней, однако, если парламент страны поддержит предложение правительства, то этот режим может быть продлен на полгода.

Режимом чрезвычайного положения, в частности, предусмотрен комендантский час с 23:00 до 06:00 местного времени, вводятся ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.

Исключение действительно лишь для Канарских островов - это необходимо для поддержки туристической отрасли, да и показатели заболеваемости COVID-19 в этом регионе Испании не столь масштабны, как в других районах страны.

Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявляют в Испании уже во второй раз за нынешний год. В первый раз он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры.

С начала эпидемии COVID-19 в Испании выявлено более 1,1 млн случаев заражения, почти 35 тыс. пациентов скончались.