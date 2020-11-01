"Грузинская мечта" после подсчета 28% голосов получает большинство

Оппозиция заявляет о "тотальной фальсификации", власти отвечают обвинениями в "саботаже" и затягивании подсчета голосов

Сторонники правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси после оглашения данных экзит-поллов на парламентских выборах в Грузии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии обнародовала первые обработанные данные состоявшихся в субботу парламентских выборов с 1085 избирательных участков из 3847 (28%).

Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,72% голосов, партия "Единое национальное движение" - 23,62%, партия "Европейская Грузия" - 3,99%.

Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания заявила на брифинге в ночь на воскресенье, что в основном парламентские выборы прошли в нормальной обстановке за исключением некоторых нарушений.

Выступление Жвании прервал представитель ЦИК от оппозиционной партии "Европейская Грузия", заявив, что объявленные результаты не соответствуют действительности. Полицейские вывели его из помещения, где проводился брифинг.

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что не исключает проведения второго тура выборов по мажоритарным спискам в 12 из 30 избирательных округов.

"Сейчас, когда идет подсчет голосов, представители оппозиции в избирательных комиссиях осуществляют саботаж, максимально тянут время и не передают итоги голосования на участках в окружные комиссии", - сказал Кобахидзе, призвав всех дождаться окончательных итогов выборов.

Между тем лидеры оппозиционных партий в эти часы проводят срочное совещание по согласованию дальнейших действий.

Как заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, в предвыборном штабе которого собрались оппозиционеры, власти "тотально фальсифицируют итоги выборов, и этому будет дан соответствующий ответ".

На выборах в Верховный совет Аджарской автономной республики, прошедших параллельно с парламентскими выборами в Грузии, также лидирует "Грузинская мечта" - 46,5%. Такие данные опубликовала в ночь на воскресенье Верховная избирательная комиссия Аджарии после подсчета голосов по пропорциональной системе с 12 избирательных участков.

На втором месте оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция", который набрал 34,1% голосов избирателей. У остальных партий меньше 4%. Всего в выборах участвовали 22 партии.

Подсчет голосов продолжается.

Явка избирателей, по данным Верховной избирательной комиссии Аджарии, составила 31 октября 59,13% (186 182 избирателей из 314 889).

В Верховный совет Аджарии сроком на четыре года избирается 21 депутат - 18 по пропорциональной системе и три по мажоритарной.