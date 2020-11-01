Грузинские лейбористы не признают итоги выборов и готовы к протестам

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили заявляет, что итоги парламентских выборов сфальсифицированы властями и оппозиция должна перейти к действиям.

"В первую очередь мы должны отказаться от признания итогов выборов. Потребовать от международных наблюдателей не признавать выборы легитимными. Мы должны блокировать здание ЦИК и другие правительственные здания, а главное - постоянно проводить митинги протеста", - заявил журналистам Нателашвили, участвующий в проходящем экстренном заседании лидеров оппозиционных партий.

Ранее один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия также заявил журналистам, что власти "тотально фальсифицируют итоги выборов, и этому будет дан соответствующий ответ".

Грузинский ЦИК сообщал, что парламентские выборы прошли в нормальной обстановке за исключением отдельных нарушений.

По последним данным ЦИК Грузии, после обработки 36,94% бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта" с 51,68% голосов продолжает лидировать на парламентских выборах. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция" набирает 24,31%, партия "Европейская Грузия" - 3,93%.

Всего в выборах участвовали 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.