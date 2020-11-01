В Мадриде арестовали более 30 человек на акции против карантинных мер

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Испанская полиция арестовала 32 человек в Мадриде в ходе столкновений в ночь на воскресенье с демонстрантами, которые вышли на акцию протеста против новых ограничительных мер властей, введенных с целью сдержать распространение коронавируса, сообщают западные СМИ.

Легкие ранения при этом получили 12 человек, включая трех офицеров полиции.

Демонстранты скандировали лозунг: "Свобода!"; поджигали мусорные баки, а также сооружали импровизированные баррикады на Гран-Виа - главной улице испанской столицы.

Когда стражи правопорядка попытались очистить улицы от собравшихся, начались столкновения, а протестующие принялись забрасывать полицейских камнями и петардами.

Акты грабежа и вандализма были отмечены в ряде испанских городов.

Накануне несколько сотен человек вступили в столкновения с полицией в Барселоне, выражая протест против ограничений, введенных для борьбы против коронавируса COVID-19. Ранения получили 20 полицейских, 12 человек были арестованы.

Премьер Испании Педро Санчес осудил беспорядки и призвал население проявлять "ответственность, единство и жертвенность" для победы над эпидемией.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Испании за время пандемии диагностировали 1 264 517 случаев заражения коронавирусом. Скончались 35 878 инфицированных.

Ранее на этой неделе испанские парламентарии большинством голосов поддержали инициативу правительства о продлении особого режима на всей территории страны до 9 мая 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Особым режимом в частности предусмотрены комендантский час с 23:00 до 06:00 местного времени, ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.

Тем временем, почти все регионы Испании закрыли внутренние границы с целью предотвратить поездки жителей страны на дальние дистанции, напоминают СМИ.