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Правозащитники сообщили о 36 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", в воскресенье на несанкционированных акциях протеста в Минске и других городах были задержаны 36 человек, некоторых уже отпустили.

В основном задержания, сообщают правозащитники, проходили в белорусской столице. Троих человек задержали в Гродно.

В списках "Весны" есть гражданин России. Он задержан в Минске и, по информации центра, находится в Первомайском РУВД.

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В Белоруссии почти три месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Самые массовые акции протеста проходят по воскресеньям в Минске. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.

Забастовка в Белоруссии

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Белоруссия Минск

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