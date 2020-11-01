Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", количество задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье превысило сто человек.

Центр продолжает обновлять свой список. На данный момент в нем 101 человек, некоторых уже отпустили.

Основная масса задержаний, по данным правозащитников, проводилась в Минске. Есть информация о задержанных в Гродно, Жодишках, Могилеве и Пинске.

Ранее центр сообщал о задержанных на акциях журналистах.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными. Самые массовые акции протеста проходят по воскресеньям в Минске.