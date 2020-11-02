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Что случилось этой ночью: понедельник, 2 ноября

Выборы в Молдавии, поставки газа в Польшу, пожар на магистральном газопроводе в ЯНАО

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Молдавии обработали 95% бюллетеней на выборах президента. За мандат президента во втором туре будут бороться действующий президент Игорь Додон и бывший премьер-министр, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду (35,5% и 33% голосов избирателей).

- Польша снова направила запрос "Газпрому" о снижении цены на газ. Польская газовая компания PGNiG ведет переговоры о снижении цены с 1 ноября 2017 года, поэтому решила отправить запрос на новое снижение цены спустя трехлетний период - с 1 ноября 2020.

- В Баку сообщили о нанесении авиаудара по позициям ВС Армении. По данным минобороны страны, "было уничтожено большое количество живой силы". Между тем представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что пехоте ВС Азербайджана нанесен значительный ущерб. Он утверждает, что руководство армией Азербайджана передано генштабу Турции.

- Магистральный газопровод "Ямбург - Западная граница" загорелся в ЯНАО. Возгорание произошло в 0:45 по Москве.

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