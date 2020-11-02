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В Молдавии обработали 95% бюллетеней на выборах президента

В Молдавии обработали 95% бюллетеней на выборах президента
Фото: Валерий Шарифулин

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - За мандат президента Молдавии во втором туре будут бороться действующий президент, независимый кандидат Игорь Додон и бывший премьер-министр, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, после обработки протоколов с более 95% избирательных участков.

Согласно эти данным, Игорь Додон набрал на выборах в воскресенье 35,5% голосов избирателей, а Майя Санду набирает 33% голосов избирателей. Далее следует кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый - 16,9%, кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова - 7,13%, кандидат от партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 3,21%. Кандидат от партии национального единства Октавиан Цыку набрал два процента голосов, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу - 1,5%, кандидат от движения Unirea (Объединение) - чуть более одного процента голосов. Эти цифры не учитывают всего около 15 тысяч голосов, что не может никак повлиять на расклад сил.

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