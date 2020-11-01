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В Ереване заявили о руководстве ВС Азербайджана генштабом Турции

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пехоте ВС Азербайджана нанесен значительный ущерб, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Анализ действий наемников, которых бросают на передовую, они идут первой линией, свидетельствует о том, что потенциалу пехоты ВС Азербайджана нанесен серьезный ущерб", - сказал Ованнисян на брифинге в воскресенье.

Он утверждает, что руководство армией Азербайджана передано Генштабу Турции.

"Фактически, Вооруженные силы (Азербайджана - ИФ) перестали действовать самостоятельно, все руководство передано Генштабу Турции. Также отмечу, что технологическое превосходство Азербайджана не продлится долго, ожидаются сюрпризы", - сказал представитель Минобороны Армении.

Ованнисян сообщил также, что наступательные действия ВС Азербайджана в воскресенье продолжались небольшими группами. "Противник местами применял также авиацию и артиллерию. Заметных позиционных изменений нет. На данный момент бои продолжаются", - сказал он.

Между тем министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной автомобильной колонны противника на Ходжавендском направлении.

"31 октября в районе 17:00 во время ведения воздушного наблюдения за местностью было зафиксировано движение военной колонны в Ходжавендском направлении. Несколько автомобилей колонны и личный состав были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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