Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09Заразились
на 01.11В России 1 636 781+18 665В мире 46 062 525+478 374

В Баку сообщили о нанесении авиаудара по позициям ВС Армении

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана заявило о нанесении авиаудара по позициям армянских войск.

"31 октября штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям противника. В результате авиаударов было уничтожено большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Между тем представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что пехоте ВС Азербайджана нанесен значительный ущерб.

"Анализ действий наемников, которых бросают на передовую, они идут первой линией, свидетельствует о том, что потенциалу пехоты ВС Азербайджана нанесен серьезный ущерб", - сказал Ованнисян на брифинге в воскресенье.

Он утверждает, что руководство армией Азербайджана передано Генштабу Турции.

Азербайджан Армения

Новости

В Молдавии обработали 46% протоколов на выборах президента

Кандидат на пост президента Молдавии потребовал отставки председателя ЦИК и главы МИДа

Польша снова направила запрос "Газпрому" о снижении цены на газ

Польша снова направила запрос "Газпрому" о снижении цены на газ

Зеленский призвал заменить судей КС Украины независимыми юристами

Что произошло за день: воскресенье, 1 ноября

Правозащитники насчитали 200 задержанных на акциях в Белоруссии

Подозреваемый в нападении на священника в Лионе освобожден

Подозреваемый в нападении на священника в Лионе освобожден

Милиция Минска использовала нелетальное оружие при разгоне митинга

Посольство РФ в Ереване опровергло слухи о гибели пограничников

Посольство РФ в Ереване опровергло слухи о гибели пограничников

Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');