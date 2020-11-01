В Баку сообщили о нанесении авиаудара по позициям ВС Армении

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана заявило о нанесении авиаудара по позициям армянских войск.

"31 октября штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям противника. В результате авиаударов было уничтожено большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Между тем представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что пехоте ВС Азербайджана нанесен значительный ущерб.

"Анализ действий наемников, которых бросают на передовую, они идут первой линией, свидетельствует о том, что потенциалу пехоты ВС Азербайджана нанесен серьезный ущерб", - сказал Ованнисян на брифинге в воскресенье.

Он утверждает, что руководство армией Азербайджана передано Генштабу Турции.