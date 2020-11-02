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Магистральный газопровод "Ямбург - Западная граница" загорелся в ЯНАО

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Разрыв с возгоранием произошел 2 ноября в 00:45 МСК на 59-км магистрального газопровода "Ямбург - Западная граница СССР", сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Диаметр газопровода 1400 мм, давление 70 атмосфер. Трубу обслуживает ООО "Газпром трансгаз Югорск".

"По телемеханике отключен участок 32-60 км. Пострадавших и ограничений подачи газа потребителям нет. Ведется сбор аварийных бригад", - сообщает министерство.

С начала года это уже пятая по счету авария на магистралях "Газпрома" (MOEX: GAZP).

Первая была 25 февраля на лупинге магистрального газопровода "Ямбург - Западная граница СССР" (Прогресс) в Пермском крае, вторая - 12 марта на МГ "Надым - Пунга-1" в ХМАО, третья - в июле на газопроводе "Саратов-Горький", четвертая - в июле на отводе газопровода "Починки-Изобильное", пятая - на МГ "Ямбург - Западная граница" в ЯНАО в ноябре.

ЯНАО

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