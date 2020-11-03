Что случилось этой ночью: вторник, 3 ноября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Теракт произошел возле синагоги в Вене. Несколько человек открыли стрельбу неподалеку от площади Шведенплатц, одного из них застрелили. Два человека погибли из-за ранений.

– Зарезавший трех человек в Ницце тунисец оказался болен COVID-19. Спасатели, оказывавшие ему помощь, вынуждены уйти на изоляцию. Террориста госпитализировали после огнестрельных ранений, полученных при задержании.

– Палата представителей США готова избрать президента при спорном голосовании. Конгресс может воспользоваться этим правом, если ни один кандидат не получит абсолютного большинства голосов выборщиков. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выразила надежду, что победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена будет явной.

– Правительство направит более 700 млн рублей на новые места в школах. Количество мест увеличится на 3600. Субсидии получат пять регионов.