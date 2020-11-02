Зарезавший трех человек в Ницце тунисец оказался болен COVID-19

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Террорист, убивший в конце октября трех человек в католической церкви в Ницце, болен коронавирусом, сообщает в понедельник вечером газета Le Figaro со ссылкой на собственные источники.

Издание утверждает, что раненный при задержании гражданин Туниса сдал тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. Теперь пожарные, оказывавшие ему первую помощь после задержания, должны уйти на самоизоляцию, отмечает Le Figaro.

На прошлой неделе молодой тунисец, нелегально прибывший в Европу, набросился с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. От его рук погибли мужчина и две женщины. Террорист получил огнестрельное ранение при задержании и был госпитализирован. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее актом исламистского терроризма.